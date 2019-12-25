На Сумгаитской ТЭС реализуется новый проект

По его словам, в последнее время уровень воды находится на критической отметке.

Снижение уровня Каспийского моря поставило электростанцию «Сумгаит» перед угрозой прекращения деятельности. Причиной стало то, что во время проектирования электростанции «Сумгаит» в 2004 году не было учтено снижение уровня моря, а со временем его уровень снизился на 1 метр 30 сантиметров. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

«Если уровень моря снизился бы еще на 10 сантиметров, то стало бы невозможным осуществлять забор воды для охлаждения и в результате работа Сумгаитской электростанции была бы приостановлена. Именно поэтому ОАО «Азерэнержи» с осени прошлого года, с участием местных и зарубежных специалистов, проводило обсуждение указанной проблемы. В итоге было решено построить морскую эстакаду длиной в 750 метров. Она позволит забирать воду с глубины моря до пяти метров, которая будет использована для охлаждения парогенераторных систем ТЭС», – сказал Абдуллаев.

Он отметил, что в первые в СНГ будет создана система, позволяющая направлять воду в охладительной канал посредством каскада.

«Работы уже начались и на основе сменного графика осуществляются непрерывно. Реализация проекта будет завершен в течение нескольких месяцев», – добавил Абдуллаев.

Отметим, что с осени прошлого года при участии местных и зарубежных специалистов на ТЭС проводились ремонтно-восстановительные работы, в результате которых повышен уровень надежности станции.