МВД об «избиении» Мехмана Гусейнова

МВД прокомментировало заявление блогера Мехмана Гусейнова о том, что его якобы задержали и избили сотрудники полиции. Начальник пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов заявил Qafqazinfo, что Мехман Гусейнов был задержан за нарушение общественного порядка.

«27 декабря в 22:00 Мехман Гусейнов с группой лиц в центре города, в месте большого скопления людей – на площади Фонтанов предпринял попытку нарушить общественный порядок. Они протестовали против законного решения суда об аресте рэпера Парвиза Гулузаде и, требуя его освобождения, нарушал общественный порядок и право населения на отдых.

Он отказался выполнить законные требования сотрудников полиции, которые несли службу на данной территории по соблюдению общественного порядка. Поэтому сотрудники полиции были вынуждены удалить Мехмана Гусейнова из мест большого скопления людей. Никакого физического воздействия сотрудники полиции к Мехману Гусейнову не применяли. Просто Мехман Гусейнов не смог добиться желаемого и поэтому выдумывает такие необоснованные претензии.

Если после того, как сотрудники полиции удалили Мехмана Гусейнова с данной территории, его кто-то избил, то пусть он обратится к территориальным органам полиции. Будет проведено расследование, был ли он избит на самом деле, и кто его избил. Утверждения Мехмана Гусейнова о том, что его избили сотрудники полиции – ложь и клевета», - сказал глава пресс-службы МВД.

Отмечается, что Мехман Гусейнов и еще несколько активистов подняли плакаты с требованием освободить рэпера Парвиза Гулузаде.