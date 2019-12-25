В Армении могут арестовать председателя Конституционного суда

Ранее стало известно, что Товмасяну предъявлено обвинение по статье «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия». Максимальная санкция по указанной статье предусматривает шесть лет лишения свободы. Глава КС назвал происходящие вокруг него процессы не правовыми, а политическими. Он отказался давать показания.

Председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна могут арестовать в ближайшие дни, пишет в субботу газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что в минувшую пятницу, после данного журналистам интервью Товмасян получил уведомление явиться в понедельник, 30 декабря, в Специальную следственную службу. В этот день планируется изменить меру пресечения в отношении Товмасяна и представить в суд ходатайство о его аресте.

Как отмечает газета, власти Армении убеждены, что арест Товмасяна позволит им оказать давление на остальных членов Конституционного суда и вынудить их уйти в отставку. Но есть опасения, что большинство судей отклонит ходатайство об аресте, ссылаясь на принцип неприкосновенности или отсутствие обоснованных подозрений.

Издание напоминает, что КС Армении оказался в центре внимания в октябре, когда власти страны потребовали отставки председателя суда Товмасяна. В частности, 4 октября, по инициативе правящей фракции «Мой шаг» парламент решил обратиться к судьям КС с предложением объявить импичмент председателю суда. Во фракции сочли, что Товмасян и двое других судей не имели права участвовать в рассмотрении иска бывшего президента Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу. КС отказался рассматривать это обращение.