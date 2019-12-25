Premium Bank представил обновленную версию услуг «Мобильный банкинг» и «Интернет-банкинг»

Преимущества современных быстроразвивающихся информационных технологий и простота их использования играют положительную роль в банковских операциях, осуществляемых клиентами, и способствуют расшрению круга их интересов. Уделяя особое внимание удовлетворенности клиентов и постоянно ориентируясь на инновации, ОАО Premium Bank представил для своих клиентов-физических лиц обновленную версию услуг мобильного и интернет-банкинга, отличающихся широким спектром функций и пользовательских возможностей.

Премиум Интернет-банкинг - это современная банковская услуга, благодаря которой клиенты могут свободно оплачивать широкий ассортимент услуги различных поставщиков без посещения банка. Этими возможностями можно воспользоваться без установки дополнительного программного обеспечения посредством лишь подключения к Интернету с любого компьютера или телефона.