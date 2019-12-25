Premium Bank представил обновленную версию услуг «Мобильный банкинг» и «Интернет-банкинг»
Преимущества современных быстроразвивающихся информационных технологий и простота их использования играют положительную роль в банковских операциях, осуществляемых клиентами, и способствуют расшрению круга их интересов. Уделяя особое внимание удовлетворенности клиентов и постоянно ориентируясь на инновации, ОАО Premium Bank представил для своих клиентов-физических лиц обновленную версию услуг мобильного и интернет-банкинга, отличающихся широким спектром функций и пользовательских возможностей.
Премиум Интернет-банкинг - это современная банковская услуга, благодаря которой клиенты могут свободно оплачивать широкий ассортимент услуги различных поставщиков без посещения банка. Этими возможностями можно воспользоваться без установки дополнительного программного обеспечения посредством лишь подключения к Интернету с любого компьютера или телефона.
- Премиум Интернет-банкинг: https://online.premiumbank.az
Пользователи мобильных устройств могут просто загрузить приложение Premium Mobile Bank из App Store / Play Market:
- Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=az.premiumbank.mobile
- iOS - https://itunes.apple.com/us/app/premium-bank/id1448029593?mt=8
Премиум Интернет-банкинг также отличается и другими преимуществами, а его возможности постоянно расширяются.
Услуги интернет-банкинга дают клиенту следующее:
- широкие информационные возможности – информирование о состоянии счетов и связанных с ними банковских услуг;
- финансовые возможности – платежи, переводы, обмен валюты и т. д.
Премиум Интернет-банкинг имеет следующие преимущества:
- экономия времени;
- постоянный контроль над счетами;
- оплата счетов в режиме реального времени (онлайн) без личного участия владельца счета;
- новый, современный и удобный пользовательский интерфейс;
- обеспечение безопасности хранения и передачи финансовой информации.
Услуги и операции:
- Оплаты в национальной валюте – платежи на территории АР; оплаты в иностранной валюте - международные платежи за пределами страны;
- Конвертация – купля-продажа иностранной валюты;
- Возможность создавать шаблоны платежей;
- Получение информации о текущих счетах клиента (баланс, статус, реквизиты), ее загрузка, и возможность делиться документом, не выходя из мобильного приложения;
- Получение выписок со счетов;
- Информация о клиентских картах;
- Информация о курсах валют;
- Управление текущим и карточным счетом;
- Создание автоматических платежей;
- Блокировка и разблокировка карт;
- Активация и деактивация услуги SMS-оповещение;
- Вход в систему через веб-браузер или мобильное приложение для операционных систем iOS Android;
- «Возможность обратиться в банк» без выхода из интернета и интерфейса Мобильного банка (в разделе «Чат» или «Заявка»).
Для получения более подробной информации о продукции и услугах банка вы можете посетить сайт www.premiumbank.az или официальную страницу в Facebook www.fb.com/premiumbank.az, либо обратиться в колл-центр по номеру (012) 931.