Premium Bank представил обновленную версию услуг «Мобильный банкинг» и «Интернет-банкинг»

Преимущества современных быстроразвивающихся информационных технологий и простота их использования играют положительную роль в банковских операциях, осуществляемых клиентами, и способствуют расшрению круга их интересов. Уделяя особое внимание удовлетворенности клиентов и постоянно ориентируясь на инновации, ОАО Premium Bank представил для своих клиентов-физических лиц обновленную версию услуг мобильного и интернет-банкинга, отличающихся широким спектром функций и пользовательских возможностей.

Премиум Интернет-банкинг - это современная банковская услуга, благодаря которой клиенты могут свободно оплачивать широкий ассортимент услуги различных поставщиков без посещения банка. Этими возможностями можно воспользоваться без установки дополнительного программного обеспечения посредством лишь подключения к Интернету с любого компьютера или телефона.

Пользователи мобильных устройств могут просто загрузить приложение Premium Mobile Bank из App Store / Play Market:

Премиум Интернет-банкинг также отличается и другими преимуществами, а его возможности постоянно расширяются.

Услуги интернет-банкинга дают клиенту следующее:

  • широкие информационные возможности – информирование о состоянии счетов и связанных с ними банковских услуг;
  • финансовые возможности – платежи, переводы, обмен валюты и т. д.

Премиум Интернет-банкинг имеет следующие преимущества:

  • экономия времени;
  • постоянный контроль над счетами;
  • оплата счетов в режиме реального времени (онлайн) без личного участия владельца счета;
  • новый, современный и удобный пользовательский интерфейс;
  • обеспечение безопасности хранения и передачи финансовой информации.

Услуги и операции:

  • Оплаты в национальной валюте – платежи на территории АР; оплаты в иностранной валюте - международные платежи за пределами страны;
  • Конвертация – купля-продажа иностранной валюты;
  • Возможность создавать шаблоны платежей;
  • Получение информации о текущих счетах клиента (баланс, статус, реквизиты), ее загрузка, и возможность делиться документом, не выходя из мобильного приложения;
  • Получение выписок со счетов;
  • Информация о клиентских картах;
  • Информация о курсах валют;
  • Управление текущим и карточным счетом;
  • Создание автоматических платежей;
  • Блокировка и разблокировка карт;
  • Активация и деактивация услуги SMS-оповещение;
  • Вход в систему через веб-браузер или мобильное приложение для операционных систем iOS Android;
  • «Возможность обратиться в банк» без выхода из интернета и интерфейса Мобильного банка (в разделе «Чат» или «Заявка»).

Для получения более подробной информации о продукции и услугах банка вы можете посетить сайт www.premiumbank.az или официальную страницу в Facebook  www.fb.com/premiumbank.az, либо обратиться в колл-центр по номеру (012) 931.

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