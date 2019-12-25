В Турции умер азербайджанский музыковед

В Турции в результате сердечного приступа скончался доцент кафедры музыки факультета искусства Университета Эрджиес азербайджанский музыковед Музаффар Аскеров, сообщают турецкие СМИ.

Для прощания с М.Аскеровым в университете была организована траурная церемония.

Музаффар Аскеров с 1997 года работал в Турции в Университете Эрджиес. В церемонии прощания участвовали супруга музыковеда профессор кафедры музыки Нигяр Аскерова, ректор университета Мустафа Чалыш и профессорско-преподавательский состав университета.

Выступившие на церемонии прощания подчеркнули, что Музаффара Аскерова любили и студенты, и преподавательский состав. Заведующий кафедрой музыки профессор Ойя Левендоглу заявил, что Музаффар Аскеров любил Турцию, и эта любовь находила отражение в его мелодиях и книгах.

Студенты факультета проводили своего педагога в последний путь прощальной мелодией. По завещанию Музаффара Аскерова он был похоронен в Кайсери.