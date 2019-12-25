Согласно информации, 33-летний сотрудник полиции Мири Бахтияр оглу Фатиев вылил на себя горючую жидкость и поджег. Готовившиеся к строевому смотру сотрудники полиции потушили огонь и доставили пострадавшего в Центральную больницу района, откуда его переправили в Баку.

В свою очередь, глава пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов заявил, что сотрудники полиции предотвратили попытку самосожжения коллеги.

«Сотрудник попытался совершить самосожжение. Он получил легкие ожоги рук. В настоящее время он проходит лечение в Центральном госпитале МВД. Его состояние удовлетворительное. Соответствующие структуры МВД проводят служебную проверку, по результатам которой будут известны причины, по которым сотрудник пошел на такой шаг», - сказал глава пресс-службы МВД.