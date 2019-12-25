В США два человека погибли во время стрельбы на съемках клипа

Неизвестные на автомобилях открыли стрельбу по людям, которые участвовали в съемке музыкального клипа на парковке возле американского города Хьюстон (штат Техас). Об этом на своей странице в Twitter написал шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

В результате два человека погибли, шесть пострадали.

Как сказал Гонсалес в комментарии NBC News, число жертв может быть больше. «Это очень серьезное происшествие, так как это жилой район. Было много выстрелов», — добавил он.

Детали произошедшего устанавливаются.