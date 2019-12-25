Игорь Додон: "Путин научил меня защищать интересы страны"

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что глава российского государства Владимир Путин научил его защищать интересы страны и принимать непростые решения, передает РИА Новости.

Додон заявил об этом в рамках проекта агентства, посвященного 20-летию пребывания Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

"Я действительно очень многому научился у президента России, особенно в том, как защищать интересы государства и уметь принимать решения, несмотря на различные трудности и сложные ситуации", - сказал Додон.

По его словам, Путин помог осуществить целый ряд очень важных проектов и решить конкретные вопросы для укрепления взаимовыгодного партнерства России и Молдовы.

"В настоящее время молдавско-российское сотрудничество наполняется конкретным содержанием стратегического партнерства", - подчеркнул Додон.