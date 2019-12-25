Гонконг: Деды Морозы с дубинками и вдоволь брызг перцового газа

Шэн Сию для haqqin.az 13:57

Протестующие в Гонконге пугают посетителей торговых центров и призывают к бойкоту компаний, отказывающихся жертвовать в их поддержку. Даже самые недружественно настроенные к Китаю эксперты не могли предположить, что беспорядки в Гонконге будут продолжаться шестой месяц подряд. Именно беспорядки, поскольку протестами это назвать трудно – массовости больше нет, есть небольшие толпы хулиганствующей молодежи, которые то тут, то там в последние месяцы устраивают «флэшмобы», больше смахивающие на акты вандализма.

Они еще пытаются что-то кричать про свободы и борьбу с авторитаризмом – но политики в их действиях примерно столько же, сколько в дебоше перебравшего маотая хулигана, скандалящего с соседями и терроризирующего свою семью – и при этом вопящего, что это у него от «беспросветной жизни». Хотя, конечно, ряд СМИ пытаются представить ситуацию по-иному. Вот, к примеру – во вторник стайки молодежи устроили бесчинства в элитном Харбор-Сити, торговом центре, расположенном в престижном квартале Цим Ша Цуй. Одновременно с этим аналогичное свинство было учинено ими и в других гипермаркетах, которые сейчас полны народа. Опрокидывание прилавков, распыление красок из баллончиков, разбитые витрины и испуганные покупатели, пришедшие за подарками для близких – мощная политическая акция, чего уж. Накануне Нового года, когда ритейл делает огромную выручку, из которой на минуту платятся налоги и заработная плата продавцам – жители Гонконга бояться ходить в торговые центры. «У них нет предпраздничного настроения», - пишет одно жутко прогрессивное издание, - «поскольку они сочувствуют жертвам полицейских репрессий». Феерический образ мышления! У них нет настроения от того, что, идя за подарками к празднику, нет никакой гарантии, что хулиганы не обольют тебя краской, не растопчут приобретенный тобою товар, не оскорбят и не обольют чем-то воспламеняющимся, как это уже было в Гонконге пару месяцев назад.

Декабрь, январь и февраль – традиционные пики для торговли, массовые скидки и распродажи, но в этом году торговые сети не рискуют проводить массовые мероприятия, особенно после того, как группа хулиганов подожгла рождественскую елку в торговом центре Festival Walk. Хулиганы и дебоширы, прикрывающиеся политическими лозунгами, уже загнали экономику Гонконга в кризис, целые сферы бизнеса – в убытки, а горожан – в депрессию. Теперь они перешли уже к прямому вымогательству, угрожая погромами тем магазинам и фирмам, которые не перечисляют денег в фонд их поддержки. И китайцы не были бы китайцами, если бы не использовали эту ситуацию для решения своих вопросов. С одной стороны, нет надежнее способа для привлечения клиентов из числа молодежи, чем заявить о своем сочувствии их выступлениям. Сделав это в Инстаграмм, владельцы местного магазина кондитерских изделий Tailormade всего за пару дней увеличили продажи практически вдвое.

А с другой стороны, натравить на заведение конкурентов юных бунтовщиков – прекрасный способ и самим «приподняться», и злокозненным конкурентам создать огромные проблемы. Именно так поступили владельцы сети закусочных LLB Bistro, распространив информацию о том, что Maxim's Group, франшиза Starbucks в Гонконге поддерживает Пекин, отказывается жертвовать в пользу протестующих и вообще там регулярно питаются полицейские, принимавшие участие в подавлении протестов. Сработало, выручка у конкурентов упала, а в LLB Bistro полно посетителей. И хотя они делают не слишком дорогостоящие заказы – но гонконгская курочка по зернышку клюет, это один бутерброд 10 центов, а десять – уже доллар...