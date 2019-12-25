Генпрокуратура и МВД о наезде на Октая Гюльалыева

Как сообщается в поступившей в haqqin.az совместной информации МВД и Генпрокуратуры, на основании полученных в результате следственных мероприятий доказательств, в качестве обвиняемого к следствию был привлечен водитель такси Кянан Абдуллаев, который 29 октября на автомобиле Hyundai Accent в 17:22 на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе по неосторожности сбил О.Гюльалыва, вследствие чего пострадавший получил различные травмы. В отношении Абдуллаева возбуждено уголовное дело по статьям 263.1.1 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего лица), взята подписка о невыезде.

В следственном отделе Управления полиции Насиминского района продолжается следствие по уголовному делу по факту наезда, совершенного 29 октября 2019 на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе, в результате которого был сбит житель Баку Октай Гюльалыев.

Несмотря на то, что пресс-служба МВД сразу после аварии предоставила СМИ видео с камер наблюдения Службы «Безопасный город», Главное управления полиции Баку 30 октября, а также МВД и Генпрокуратура 31 октября предоставили общественности информацию о деталях происшествия и сообщение о том, что авария не была совершена умышленно на основании первичных результатах следствия, некоторые средства массовой информации и пользователи соцсетей стали распространять предвзятую информацию о том, что авария якобы была совершена умышленно.

Эта информация была опровергнута и следствие доказало ее неправоту.

Так, следствием было установлено, что О.Гюльалыев живет далеко от места происшествия, на территории Хатаинского района, и в тот день был там, так как договорился встретиться со своим знакомым, личность которого следствию не известна. Он не пользовался этим маршрутом ежедневно, либо постоянно.

Также было установлено, что водитель К.Абдуллаев с сентября каждый день двигался в этом направлении, чтобы забирать в 17:30 соседского ребенка с подготовительных курсов, действующих на улице Низами.

Кроме того, камерами службы «Безопасный город», а также по округам антенн телефонных номеров были установлены траектории движения К.Абдуллаева и О.Гюльалыева примерно за два часа до происшествия, маршрут, по которому водитель К.Абдуллаев доставил О.Гюльалыева в Клинический медицинский центр №1.

Из данных видно, что они двигались в разных направлениях до происшествия, направления движения никоим образом не пересекались до происшествия, случаи слежки водителем О.Гюльалыева не установлены.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, с учетом возникших пробок водитель К.Абдуллаев доставил пострадавшего в Клинический медицинский центр № 1 в 18:16 по самому оптимальному маршруту.