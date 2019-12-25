Рамиз Мехтиев представил новый состав президиума Академии наук
Избран новый состав президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Как сообщает пресс-служба Академии, информацию о новом составе на ежегодном общем собрании АН предоставил президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев
Он отметил, что в новый состав президиума вошли 11 человек.
В составе президиума представлены президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев, первый вице-президент, академик Иса Габиббейли, первый вице-президент, академик Ибрагим Гулиев, вице-президент, академик Тофиг Нагиев, вице-президент, академик Дильгам Тагиев, вице-президент, академик Наргиз Пашаева, вице-президент, академик Ирада Гусейнова, вице-президент, академик Расим Алигулиев, академик-секретарь, член-корреспондент НАНА Аминага Садыхов, председатель Нахчыванского отделения НАНА, академик Исмаил Гаджиев, председатель Гяняджинского отделения НАНА, академик Фуад Алиев.
Новый состав президиума НАНА был утвержден после голосования.