За что арестовали рэпера Paster

В последние дни в социальных сетях идет обсуждение задержания и ареста рэпера Пярвиза Гулиева, известного как Paster. При этом выдвигаются различные причины и версии ареста рэпера, пишут местные СМИ.

Как сообщает источник в музыкальной среде, 15 декабря среди рэперов в Elektra Events Hall проводился рэп-батл, в ходе которого в словесной дуэли сошлись рэперы Тибу и Пастер (Пярвиз Гулиев). В ходе своего выступления Пярвиз Гулиев использовал оскорбительные заявления в адрес сотрудников полиции. И именно по этой причине он был арестован судом на 30 суток.

В свою очередь, МВД сообщало, что Пярвиз Гулиев был задержан за нарушение общественного порядка в Бинагадинском районе. Сообщалось, что известный рэпер находился под воздействием наркотиков.

За рэп-батлом между Пастером и Тибу, за которым наблюдало много зрителей, прогнозировалась победа Пярвиза Гулиева. Однако члены жюри со счетом 3:2 отдали победу Тибу. Решающий голос за победу Тибу отдал бывший рэпер Фарид Дадашов (MC Daddy). Тогда фанаты Пастера в знак протеста против решения жюри отказались покидать помещение. А затем между фанатами произошла драка.

Также утверждается, что за это противостояние Пярвиз Гулиев потребовал у организаторов рэп-батла 10 тысяч манатов.