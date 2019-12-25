Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час). Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета», — уточнил он.

Президент России Владимир Путин, как отмечает РИА Новости, ранее заявлял, что ракета комплекса «Циркон» будет иметь скорость около девяти чисел Маха (примерно 11 тысяч километров в час).

«Кинжал», представленный Путиным в марте 2018 года, является авиационным ракетным комплексом. В качестве носителя ракеты используются специально модифицированные истребители МиГ-31. Циркон, пока находящийся в разработке, будет корабельным комплексом и сможет применяться с некоторых уже построенных кораблей и подлодок по морским и наземным целям. Помимо этого, Россия обладает гиперзвуковым комплексом «Авангард», который оснащен управляемым боевым блоком и запускается с цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты.