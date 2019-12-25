В Праге осквернили памятник советскому маршалу

Неизвестные осквернили установленный на площади Интербригады в шестом районе чешской столицы памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. Решение о переносе монумента с общественной территории было принято муниципальными властями в сентябре текущего года, передает ТАСС.

На руку выполненной из бронзы статуи стоящего во весть рост полководца неизвестные вандалы повесили гирлянду из сарделек. К ней они прикрепили памятные ленты, снятые с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря текущего года по случаю 122-ой годовщины со дня рождения маршала. В прошедшей почти две недели назад церемонии принимала участие его внучка Елена Конева, представители посольства РФ в Чехии, Коммунистической партии Чехии и Моравии, местных общественных организаций и гражданские активисты.

У памятника дежурит полиция. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента и поиску хулиганов.

Между тем власти района Прага-6 разрешили в субботу проведение у памятника Коневу митинга в поддержку их решения о его переносе. До этого у монумента планируют собраться представители чешской общественности, требующие сохранения памятника полководцу, войска под командованием которого освободили город от нацистов 9 мая 1945 года.