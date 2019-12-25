Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное государственное управление дорожной полиции призвало водителей, которые планируют поездки в праздничные дни, связанные с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, соблюдать необходимые рекомендации.

В обращении, распространенном пресс-службой ведомства, отмечается, что перед поездкой необходимо полностью проверить техническое состояние транспортных средств, пристегиваться ремнем безопасности не только самому, но и обеспечить это требование в отношении пассажиров.

«Не следует торопиться, совершая обгон и другие маневры во время движения, правильно оценивайте скорость и направление транспортных средств, движущихся параллельно и по встречному направлению.

Нельзя забывать, что одним из главных условий для предотвращения ДТП, является соблюдение скоростного режим независимо от технических возможностей автомобиля.

Длительные поездки старайтесь совершать в светлое время суток, не садитесь за руль в усталом, сонном или подавленном состоянии. В этих случаях вы подвергаете опасности не только себя и пассажиров, но и других участников дорожного движения.

По возможности, делайте кратковременный отдых после каждых 2-3 часов езды. Для этого вы можете воспользоваться условиями, созданными на стационарных постах ГДП», - сказано в обращении.