26 декабря состоялся визит Комитета корпоративной социальной ответственности (КСО) при ЗАО AzerGold в Дашкесанский район. С целью определения социальных нужд населения представители АО встретились с жителями сел Гушчу и Човдар Дашкесанского района. На встрече приняли участие также представители Исполнительной власти и муниципалитета Дашкесанского района. Выступивший на встрече председатель комитета КСО, заместитель председателя правления ЗАО Хайам Фарзалиев рассказал жителям о социальной политике АО, о работах, осуществленных за последнее время в данном направлении, а также отметил планируемые на будущий год проекты.

В рамках встречи были озвучены проблемы и предложения, обсуждены инициативы жителей. Председатель комитета дал соответствующие распоряжения о всестороннем изучении и оценке озвученных обращений.

Отметим, что основной целью политики КСО, исполняемой ЗАО AzerGold, является вклад в социальное и устойчивое развитие в стране посредством инициатив и проектов, охватывающих уязвимые группы населения. С целью всестороннего изучения социальных нужд в регионах операционной деятельности ЗАО, представители Комитета организуют социальные опросы, осуществляют визиты к малоимущим представителям населения для ознакомления с их условиями жизни.

На сегодняшний день ЗАО оказало финансовую поддержку многочисленным семьям, обратившимся в Комитет, по обращению жителей со стороны ЗАО была проведена линия водопровода в село Чайкенд, средняя школа села Човдар была оснащена необходимым компьютерным оборудованием и высокоскоростным интернетом. Кроме того, в текущем году при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» в Баку и Нахичевани при участии более 100 фермеров был организован семинар на тему «Адаптация частных фермерских предприятий к климатическим изменениям». В результате озеленительных акций, осуществленных по сей день на территории и за пределами Човдарского месторождения, посажено более 8 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, по инициативе и при поддержке Общественного объединения İDEA, на территории месторождения было посажено более 100 000 саженцев дуба.