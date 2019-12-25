28 декабря в одной из воинских частей состоялась церемония открытия новых административных зданий штаба и учебно-тренировочного центра, сообщает пресс-сслужба Минобороны.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову был представлен брифинг о деятельности центра. Было доложено, что центр состоит из классных комнат с современными и высокотехнологичными симуляторами, а также административных и служебных помещений, оснащенных всеми линиями коммуникации и другим необходимым оборудованием.

Было сообщено, что имеющиеся в центре оборудование и тренажеры, обеспеченные специальными компьютерными программами, позволяют сохранить знание и умение личного состава на должном уровне, совершенствовать навыки своевременного и точного выполнения задач в условиях, приближенных к реально боевым. Инструкторами ставятся условные задачи в соответствии со специальностью каждого обучаемого, а процесс выполнения ими задач отслеживается на электронных картах, после чего проводится оценка.

Руководство Министерства обороны ознакомилось с симуляторными, а также другими служебными и административными помещениями центра.