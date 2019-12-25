Самая богатая женщина России объявлена в розыск

Производство начали по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.

По его словам, Батурина в рамках судебного разбирательства с братом в Австрии заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов. Он подчеркнул, что это утверждение не соответствует действительности и поэтому обратился в мировой суд в Калмыкии.

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова объявила Елену Батурину в розыск. На нее наложено обязательство о явке.

Батурина многие годы возглавляет список богатейших женщин России. В рейтинге журнала Forbes лишь в этом году появилась вторая женщина-миллиардер Татьяна Бакальчук, тогда как Батурина находится в нем давно. В 2019 году журнал оценил ее состояние в 1,2 млрд долларов, что позволило ей занять 81-ю строчку рейтинга.