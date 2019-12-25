Очередная инициатива проекта ASAN Məktub (ASAN Письмо), воплощенная при партнерстве Bakcell и поддержке Personaj Agency, была организована с целью подарить радость и атмосферу праздника 35 детям, страдающим лейкемией. Так, в рамках проекта был организован визит в Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови имени Бахадура Эйвазова, чтобы порадовать детей и вручить им новогодние подарки.

Основная цель проекта «ASAN Письмо», осуществляемого организацией «ASAN Волонтеры» - это дарить радость детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, и повышать уровень социальной ответственности и чувство заботы в обществе. В рамках проекта «ASAN Письмо», направленного на воплощение детских желаний в жизнь, письма, написанные детьми, размещаются на сайте www.asanmektub.az , и их желания исполняются добрыми и небезразличными гражданами. Мобильная связь в рамках проекта также предоставляется компанией Bakcell.

Компания Bakcell оказала поддержку тысячам детей благодаря активному участию в проектах, направленных на помощь детям, нуждающимся в особой заботе и предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования. Долгосрочное сотрудничество с проектом «ASAN Письмо» предоставило Bakcell еще больше возможностей дарить детям радость и исполнять их желания.