Гюльнар Алиева, собкор 18:31

В 2014 году из-за обвала стены соседнего многоэтажного дома на улице Сулеймана Тагизаде, 115, был разрушен частный дом одной семьи. Пять человек из этой семьи из-под завалов вытащили спасатели МЧС Азербайджана. Однако хотя люди и были спасены, они лишилась крыши над головой и имущества. Об этом, обратившись в редакцию haqqin.az, рассказал Эльчин Гаджиев, один из пострадавших, утверждавший, что уже несколько лет вся его семья скитается по съемным углам.

«В тот день, в 2014 году, когда обвалился наш дом, мы лишились всего. Прокуратура Ясамальского района возбудила против ООО Azər Gür, по вине которого наше жилье оказалось уничтоженным, уголовное дело. Глава Azər Gür Аскер Джафаров, чтобы не оказаться за решеткой, быстро подписал с моей ныне покойной матерью Фирузой Гаджиевой соглашение, в соответствии с которым его компания должна была в течение года выплачивать нам 500 манатов ежемесячно на аренду квартиры, а в дальнейшем предоставить трехкомнатную квартиру в 5 блоке многоэтажного дома на проспекте Азербайджана, 14», - рассказал обратившийся. Однако когда через год Эльчин Гаджиев пришел по этому адресу, чтобы выяснить, на каком этапе находится строительство дома, где им полагалась квартира, ему сказали, что ООО Azər Gür, с которым его семья заключила договор, не имеет на это здание никаких прав. Незнакомые люди сказали, что они выкупили этот дом, но о квартире для семьи Гаджиевых ничего не слышали. Эльчину Гаджиеву ничего не оставалось, как обратиться в суд. «Ясамальский районный суд 20 ноября 2017 года вынес решение, согласно которому Azər Gür должно было предоставить пострадавшей семье квартиру и 8 тысяч 30 манатов задолженности за аренду квартиры. Компания оспорила решение районного суда в Бакинском апелляционном суде, однако этот орган 11 мая 2018 года оставил в силе решение суда первой инстанции, а вскоре судебные исполнители вручили нам ключи от новой квартиры», - продолжил свою грустную историю Гаджиев.