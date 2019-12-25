По поручению министра обороны заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров навестил семью пилота МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочных полетов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Поздравив семью покойного пилота с наступающими праздниками от имени руководства Министерства обороны, заместитель министра отметил, что за время службы в Азербайджанской Армии Р.Атакишиев показал себя профессиональным, образцовым офицером, патриотом своей страны, и его заслуги всегда высоко оценивались.

Согласно указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, медаль Азербайджанской Республики «За отвагу», которой был награжден полковник-лейтенант Р.Атакишиев посмертно за заслуги, проявленные при выполнении воинского долга по защите Родины, 28 декабря, в канун праздника была вручена его семье.

После вручения награды генерал-лейтенант Р. Таиров поинтересовался заботами семьи военного пилота и представил праздничные подарки. Члены семьи Р.Атакишиева выразили признательность главе государства и руководству Министерства обороны за оказанные внимание и заботу.