Президента Армении тайно прооперировали за рубежом
Президента Армении Армена Саркисяна прооперировали в одной из зарубежных стран, сообщили в субботу в президентской пресс-службе, передает РИА Новости.
"Саркисян подвергся хирургическому вмешательству за рубежом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.
По данным пресс-службы, в ближайшие дни "он будет находиться в стадии выздоровления".
Причины, вызвавшие необходимость хирургического вмешательства, а также страна, где была проведена операция, не называются.