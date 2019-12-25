Как ранее сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 декабря подписал распоряжение об учреждении профессионального праздника «День адвоката», который согласно распоряжению, ежегодно будет отмечаться в Азербайджане 28 декабря. В связи с этим члены Коллегии адвокатов направили главе государства благодарственное письмо.

Сегодня в рамках празднования этого знаменательного дня члены Президиума Коллегии адвокатов и Дисциплинарной комиссии, а также свыше 500 членов Коллегии адвокатов посетили на Аллее почетного захоронения могилу общенационально лидера Гейдара Алиев, возложили венок и глубоко почтили его память.

Затем члены Коллегии адвокатов посетили Шахидляр хиябаны, где возложили венок к Вечному огню и почтили память погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Отмечается, что в свой профессиональный праздник в рамках «Дня адвоката» все адвокатские организации Азербайджана оказали бесплатно юридические услуги малообеспеченным гражданам. Помимо этого, группа членов Коллегии адвокатов посетили женщин-заключенных, отбывающих наказание, и обеспечили им бесплатную юридическую помощь.