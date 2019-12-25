До осмотра состоялась встреча между руководством ГТК и БММТП. Во встрече приняли участие председатель ГТК генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, заместитель председателя ГТК генерал-майор Джавад Гасымов, начальники главных управлений ГТК, генеральный директор БММТП Талех Зиядов и представители соответствующих структур порта.

Сегодня руководство Государственного таможенного комитета (ГТК) осмотрело склады таможенного и временного хранения, сдача в эксплуатацию которых предусмотрена на территории Бакинского международного морского торгового порта (БММТП), сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

Стороны обсудили направления деятельности осмотрело склады таможенного и временного хранения, которые в ближайшее время будут сданы в пользование на территории порта, а также вопросы приема и выпуска грузов.

Гендиректор БММТП Талех Зиядов рассказал о проектах президента Ильхама Алиева по расширению транзитного потенциала, транспортных и логистических возможностей Азербайджана, а также рассказал о деятельности Бакинского международного морского торгового порта в этой сфере.

Было заявлено, что порт создал условия для быстрого увеличения количества грузов, перевозимых через Азербайджан, а также что в этом году была обеспечена перевозка 32 тысяч контейнеров, что является самым высоким результатом из когда-либо достигнутых.

Генеральный директор оценил склады таможенного и временного хранения, которые в ближайшее время будут сданы в пользование на территории порта, как выгодным и эффективным проектом для предпринимателей.

Председатель ГТК Сафар Мехтиев сказал, что в результате широкомасштабных реформ, осуществляемых президентом Ильхамом Алиевым, были расширены импортные, транзитные и логистические возможности Азербайджана и сильно возросла роль страны в международных перевозках. Глава ГТК сказал, что в результате реформ в таможенной сфере были ускорены процедуры перехода границы, обновлена таможенная инфраструктура, упрощены таможенные процедуры и были созданы условия для увеличения транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан. Сафар Мехтиев подчеркнул, что Бакинский международный морской торговый порт имеет особую роль в этом.

Гоава Госкомитета сказал, что склады таможенного и временного хранения послужат увеличению грузооборота в порту, создадут условия для расширения возможностей бизнес структур, работающих здесь.

На встрече была представлена презентация о складах таможенного и временного хранения и был обсуждены технические вопросы будущей деятельности складов.

Затем был проведен осмотр складов.