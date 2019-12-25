Рамиз Мехтиев: «Они занимались показухой»

«Несмотря на то, что с создания Парка высоких технологий АН прошло три года, его работа построена не на уровне современных требований. Они занимались показухой», - сказал президент Академии наук академик Рамиз Мехтиев, выступая на общем собрании Академии наук (АН) Азербайджана, сообщает Report.

«Недостатки, существующие в сфере научной деятельности, неправильная организация стимулирования исследовательской деятельности научных учреждений привели к тому, что высококвалифицированные кадры, которые могли бы быть полезны стране, уезжают за рубеж, уходят в сферу предпринимательства и в другие сферы. Для устранения этих недочетов структура Академии должна быть полностью перестроена, определены ее цели, приоритеты развития, проведены в связи с этим безотлагательные меры», - сказал президент НАНА.

По его словам, каждый год государство выделяет большие средства Академии наук, но взамен практически не получает никакой пользы в области развития науки. Поэтому работу Академии в этом направлении необходимо проанализировать и перестроить.

По его словам, в последние годы на научно-исследовательские работы сотрудников Академии Фонд развития науки при Президенте Азербайджана и Научный фонд SOCAR выделили более 60 миллионов манатов. Однако, никаких конкретных результатов этих исследований не прослеживается.

Отметив крайне слабое участие отечественных ученых в международных, региональных и финансируемых государством национальных научных проектах, Мехтиев сказал, что Еврокомиссия выделила на международные научные проекты 80 миллионов евро: «И вновь с сожалением отмечу, что азербайджанские ученые не участвовали в этих проектах на должном уровне. Поэтому азербайджанская наука осталась в стороне от ряда современных научных достижений, разработки и применения новых экономических моделей».