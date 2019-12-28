На японский остров вынесло лодку с расчлененными телами и двумя головами
На побережье японского острова Садо вынесло крупные обломки деревянной лодки, на которых полицейские обнаружили расчлененные тела по меньшей мере пяти человек. Также там нашли две человеческие головы, но кому они принадлежат — погибшим с лодки или другим жертвам — пока неизвестно, сообщает Daily Mail.
Останки успели частично скелетизироваться, что, как отмечается, может свидетельствовать о том, что лодка с ними пробыла в море довольно длительное время.
Сообщается, что на борту лодки присутствуют надписи красного цвета на корейском языке. Daily Mail увязывает этот факт с лидером КНДР Ким Чен Ыном, выдвигая версию о том, что «северокорейцы отчаянно пытались сбежать от злого режима». Японские правоохранительные органы не давали комментариев на эту тему.
В это время года к берегам островов в восточной части Японского моря часто выносит сбившиеся с курса деревянные лодки, отмечает NHK со ссылкой на представителя японской береговой охраны. Обнаруживших такие суда людей призывают держаться от них подальше и обращаться к властям.