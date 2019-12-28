Роналду описал жизнь после футбола

Португалец выразил надежду на то, что сможет прожить больше 50 лет, чтобы узнать как можно больше нового и принять другие вызовы. «Один из таких вызовов — сняться в кино», — описал Роналду. Также он отметил, что всегда рекомендует изучать что-то и делает это сам.

34-летний форвард играет в «Ювентусе» с лета 2018 года и в его составе выиграл чемпионат Италии. В нынешнем сезоне на его счету десять голов в 14 матчах первенства. Главный тренер туринцев Маурицио Сарри неоднократно отказывался включать Роналду в состав команды, давая ему возможность отдохнуть.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии.