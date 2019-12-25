Российские пенсионерки тайно запустили завод по изготовлению водки

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело трех женщин, обвиняемых в незаконном производстве алкоголя, передает РИА Новости.

По версии следствия, подозреваемые запустили выпуск водки на заброшенном заводе в Верхнеуральске, на котором сохранилось исправное оборудование. Женщины привлекли к работе местных жителей и с ноября 2017 по март прошлого года произвели более 40 тысяч бутылок общей стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей.

Также они, предположительно, намеревались изготовить 90 тысяч бутылок, однако были замечены сотрудниками правоохранительных органов.

Нанесенный правообладателю ущерб оценивается в 540 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что подозреваемые являются пенсионерками.