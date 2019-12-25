10:12

Пара троек, пара пятерок и, наконец, “Шеш-Гоша”! Нашими следующими счастливыми победителями стала семья, у которой 3 раза выпали пары! После 30% и 50%-ых скидок на два товара, третий товар забрали бесплатно, бросив “Шеш-Гоша”! Сотни людей как они уже получили БЕСПЛАТНЫЙ iPhone, холодильник, мебель и другие дорогие Новогодние подарки в Kontakt Home, бросив всего лишь кости. Эти счастливые моменты можно посмотреть ниже:

Новогоднее настроение – это ожидание чудес и подарков. Kontakt Home дарит вам возможность испытать свою удачу и ощутить праздничную атмосферу уже сейчас! Иногда стоит всего лишь бросить кости, чтобы фортуна улыбнулась вам! До 13 января в любом из магазинов Контакт Хоум действует новогодняя кампания - "Шеш гоша". При покупке любого товара на любую сумму за наличные деньги вы можете воспользоваться шансом бросить кости на отведенном для этого стенде и дальше начинается самое интересное! Если выпадет "шеш гоша" (две шестерки) , то магазин возвращает вам всю уплаченную за товар сумму, то есть купленный товар обходится вам совершенно бесплатно!