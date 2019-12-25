Сегодня в мире наблюдается рост числа и тяжести стихийных бедствий и других неблагоприятных событий, новые, сложные риски порождает научно-технический прогресс - от взрывов и пожаров при внедрении новых технологий до рисков, связанных с новыми информационными технологиями, генетикой и т.д. Каждый гражданин, исходя из своей потребности и реальной рисковой ситуации, формирует для себя и своей семьи комплект договоров страхования – «страховой зонтик», который нейтрализует или смягчает ущерб при наступлении риска путем его компенсации. В последнее время в странах с развитой экономикой страхование становится способом управления рисками не только бизнеса, но и семьи и финансового планирования. В Азербайджане одной из крупнейших страховых компаний является ОАО Standard Insurance. Компания предоставляет услуги по 28 видам страхования, четыре из которых — это обязательные виды страхования. Standard Insurance - первая и одна из немногих азербайджанских страховых компаний, имеющих международный рейтинг, а также включенных в Security List брокера Lloyds.

В эксклюзивном интервью Haqqın.az советник председателя Совета Директоров страховой компании Standart Insurance Руслан Джафаров рассказал о достижениях компании в прошлом году и о планах на предстоящий 2020 год.

- Каким был 2019 год для Standard Insurance, каковы основные достижения компании, были ли достигнуты поставленные цели?

- Мы довольны результатами, достигнутыми в этом году, компанией осуществлена огромная работа, которая, конечно же, дала отличные результаты. Одним из основных достижений компании за 2019 год стало увеличение страховых сборов, по сравнению с предыдущим годом. Уставный капитал компании был увеличен в текущем года на 1,6 млн манатов и составил 12 млн 600 тысяч манатов. Показателем расширения деятельности компании и выхода ее на региональный уровень стало также увеличение количества филиалов Standard Insurance в регионах Азербайджана. Компания внедрила в этом году целый ряд новых инструментов, направленных на повышение качества предоставляемых услуг. Мы намерены развивать данное направление и усовершенствование страховых услуг будет одним из приоритетов Standard Insurance в наступающем 2020 году.

- Расскажите пожалуйста немного о стратегии вашей компании на рынке страховых услуг.

- Как я отметил выше, одним из приоритетных направлений стратегии компании является улучшение качества обслуживания. Наряду с этим, Standard Insurance намерен и далее укреплять свои позиции на рынке страховых услуг путем разработки и внедрения новых страховых продуктов. Наша компания одновременно планирует фокусировать свое внимание и усилия на увеличении числа корпоративных клиентов. Компания осуществляет активную деятельность, как на рынке недвижимого, так и движимого имуществ и постоянно работает над увеличением клиентской базы. В этот процесс включены как сотрудники нашего центрального офиса, так и 13 региональных представительств. Основным стратегическим направлением деятельности для нас является оказание качественных услуг населению. Однако население страны не проявляет должного внимания вопросам страхования.

- Известно, что по сравнению с авторынком на рынке недвижимости застрахованных субъектов гораздо меньше. Как вы думаете, с чем это может быть связано?

В первую очередь, это связано с тем, что в Азербайджане, несмотря на функционирование рынка страховых услуг не первый год, культура и традиции страхования все еще недостаточно устоялись в мировосприятии нашего народа. Население все еще недостаточно информировано о полном спектре страховых услуг, которыми они могут воспользоваться, к тому же они в целом с недоверием относятся к страховым компаниям. Граждане не хотят платить за риск, который, по их мнению, маловероятен. Однако печальный опыт предпринимателей, имущество которых пострадало при двух пожарах, произошедших в крупных торговых центрах в Баку в течение текущего года, показал опасность пренебрежения страховыми услугами. По причине отсутствия страхового договора предприниматели, арендовавшие торговые объекты в сгоревших торговых центрах, потеряли практически весь свой бизнес, в частности, находящиеся в обороте товары и материалы, предусмотренные для реализации, без права компенсации. Тогда как, застраховав свои оборотные средства, они могли бы получить компенсацию от страховых компаний за понесенный ими в результате пожара ущерб и спокойно продолжить свою коммерческую деятельность.

- Насколько успешно компания Standard Insurance оказывает услуги медицинского страхования. Планируете ли выйти на рынок страхования жизни?

Услуги медицинского страхования — это своего рода предмет гордости нашей компании. Компания Standard Insurance оказывает качественные услуги по медицинскому страхованию. Для этих целей в компании существует отдельная организационная структура, обслуживающая именно этот вид страхования. Что касается оказания услуг страхования жизни, в ближайшее время в наши планы это не входит, так как приоритеты компании находятся в другом сегменте услуг.

- Каким видам страхования отдают предпочтение граждане нашей страны, и как вы считаете, что следует предпринять для повышения интереса населения к страховым услугам?

- Помимо обязательных видов страхования, большой популярностью пользуется добровольное страхование автотранспортных средств KASCO, медицинское страхование, а также туристическое страхование. В сегменте страхования недвижимости наблюдается больший интерес к страхованию жилой недвижимости нежели коммерческой, хотя показатели по сегменту страхования коммерческой недвижимости нельзя назвать низкими.

Мы считаем, что в первую очередь, необходимо вести пропаганду среди населения посредством СМИ, публикуя статьи просветительского характера, социальную рекламу страховых услуг, а также применяя опыт зарубежных стран, в которых культура использования и продвижения страховых услуг находится на более высоком уровне, нежели в Азербайджане. Международный опыт в этой области будет полезен для нашей страны.

- Как вы представляете себе рынок страхования Азербайджана через 10 лет?

- Ни для кого не является секретом, что страхование, особенно добровольное, на прямую зависит от финансового состояния населения. Учитывая тенденцию экономического роста, наблюдающуюся в стране, в частности, политику, проводимую Президентом нашей страны Ильхамом Алиевым, можно прогнозировать, что страховой сектор Азербайджана будет развиваться ускоренными темпами.

Этому будут способствовать некоторые принудительные меры по стимулированию населения пользоваться услугами страховых компаний.

- Что вы можете сказать о планах компании на 2020 год, какие приоритетные направления будет развивать Standard Insurance в грядущем году?

Грядущий 2020 год для нашей компании будет годом фокусирования на поднятие качества предоставляемых услуг, путем использования современных цифровых технологий и привлечения новых корпоративных клиентов. Для нас также важен уровень удовлетворенности и лояльности как клиентов, так и наших собственных сотрудников. Планируется расширение деятельности офисов продаж страховых услуг и обслуживания клиентов в тех регионах страны, где наша компания сегодня не представлена. Мы также намерены продолжить работу в направлении увеличения Уставного капитала Standard Insurance.

В следующем году наряду с увеличением страховых сборов мы поставили перед собой цель повысить коэффициент рентабельности компании, путем реализации мер по оптимизации деятельности и контроля расходов Standard Insurance.