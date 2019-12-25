Али Гасанов опровергает информацию о своем задержании

Накануне ряд СМИ сообщил о задержании в аэропорту бывшего завотделом Администрации президента Али Гасанова, который хотел покинуть страну. Однако сын Али Гасанова Шамхал Гасанлы опроверг эту информацию, заявив, что его отец отправился на лечение в Австрию.

«Мой отец несколько раз был прооперирован на сердце. Поэтому он несколько раз в год отправляется в Австрию на обследование. 25 декабря отец снова полетел на обследование. Со здоровьем у него все хорошо. 29 декабря он вернется в Баку», - сказал он.

Вскоре на слухи отреагировал и сам Али Гасанов.

«Зачем меня должны задерживать? За что? Вы верите в это? Я на протяжении 25 лет был ведущим человеком в стране, был внутри политических отношений. В настоящее время я нахожусь в одной из европейских стран и прохожу обследование», - сказал Али Гасанов, добавив, что вернется в Баку до Нового года.