Ильхам Алиев на открытии автомобильного туннеля в Пиршаги фото, обновлено

В воскресенье в бакинском поселке Пиршаги состоялось открытие автомобильного туннеля, сообщает АзерТАдж.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.

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