Ильхам Алиев на открытии автомобильного туннеля в Пиршаги фото, обновлено
В воскресенье в бакинском поселке Пиршаги состоялось открытие автомобильного туннеля, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.
В воскресенье в бакинском поселке Пиршаги состоялось открытие автомобильного туннеля, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.
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