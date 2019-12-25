Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента, «чтобы разгрузить главу государства». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — написал политик.

Кроме того, Жириновский поддержал идею убрать из Конституции принцип двух сроков подряд для главы государства.