Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике. Как сообщает ТАСС, cоответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе.

"Враг Венесуэлы находится в Боготе, в президентской резиденции Каса де Нариньо, и его зовут президент Колумбии Иван Дуке", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также призвал военнослужащих и народное ополчение в штатах, граничащих с Колумбией, "сохранять максимальную бдительность и готовность". "Они не пройдут!", - подчеркнул президент.