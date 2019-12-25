Отдел информации 11:36

В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года Бакинский международный автовокзальный комплекс с 21 декабря по 5 января работает в усиленном режиме. Обычно 28, 29 и 30 декабря наблюдается особенно плотный пассажиропоток, а в этом году, как предполагается, коллективу автовокзала предстоит обслужить в эти дни до 19 тысяч человек. Чтобы не допустить очередей и столпотворения у касс и на перронах вокзала, его руководство предприняло ряд профилактических мер, сообщили haqqin.az в пресс-службе комплекса. В целом же за последний год для улучшения качества предоставляемых услуг здесь для удобства пассажиров было внедрено множество новшеств, а также на всей территории комплекса осуществлены ремонтно-восстановительные и строительные работы.

В первую очередь, для устранения недостатков, связанных с приобретением билетов, старые билетные кассы были заменены на более современные, которые сейчас расположены более удобно. При этом налажен контроль, чтобы пассажиры покупали билеты только в кассах комплекса. Раньше это занимало много времени, существовали и другие сложности, что вызывало справедливое недовольство пассажиров. Теперь собирающиеся воспользоваться услугами автовокзала смогут купить билеты как по наличному, так и по безналичному расчету и в строгом соответствии с ценами, установленными Тарифным советом. Причем билеты можно купить и в день поездки, и заранее. В то же время обновленные веб-страница автовокзала и мобильного приложения создают условия для усовершенствования продажи билетов и предоставляют пассажирам больше возможностей для этого. Приобрести билеты заранее можно как в кассах комплекса, так и на сайте комплекса или же в мобильном приложении от 10 до одного дня до поездки. А учитывая многочисленные обращения пассажиров, начиная с января 2020 года, билет можно будет приобрести онлайн и в день поездки. Семь дней в неделю с 7:00 до 23:30 работает Информационный центр комплекса (012 406-01-58/59). В настоящее время продолжается процесс создания Информационного центра, отвечающего самым современным требованиям, и в скором времени он будет предоставлен в распоряжение пассажиров.

В 2019 году с Бакинского международного автовокзального комплекса было обеспечено отправление 3 миллионов 127 тысяч 376 пассажиров. Из них 29 тысяч 771 человек приобрели билеты онлайн. И число пассажиров, воспользовавшихся автовокзалом в 2019-м гораздо больше, чем в предыдущем году. На каждой кассе установлен монитор, где пассажиры с легкостью могут узнать тарифы на билеты, время отправления автобуса в рейс, номер перрона, от которого отходит автобус, количество свободных мест и другие сведения. Наряду с этим в капитально отремонтированных шести залах ожидания установлены размещены электронные информационные табло. Начиная с октября 2018 года, после 10-летнего перерыва возобновились ночные рейсы. В настоящее время ночью можно уехать в Мингячевир, Гянджу, Красный Мост, Шеки. На всех рейсах работают отвечающие современным стандартам автобусы марки Neoplan. В будущем, в зависимости от спроса, на направлениях, где дорожная инфраструктура отвечает условиям ночных рейсов, они также начнут действовать. Для удобства пассажиров в Бакинском международном автовокзальном комплексе были капитально отремонтированы и сданы в пользование эскалаторы и лифты. А на третьем этаже комплекса полностью обновлены 60 камер хранения различных размеров.

Одно из главных достижений уходящего года - введение в эксплуатацию имеющего важнейшее значение гигантского Транспортного узла, куда прибывают въезжающие на Бакинский автовокзал транспортные средства. Этим самым был положен конец хаотичному движению транспорта на данной территории. Целью создания Транспортного узла является упорядочение движения автобусов, такси, легковых автомобилей и обеспечение более безопасного и эффективного пребывания здесь пассажиров. На Транспортном узле оборудованы современные остановки для автобусов, закрытые и открытые залы ожидания, общественные и бытовые объекты для обеспечения отдыха пассажиров, информационный центр, билетные кассы и диспетчерский центр. Здесь же организовано более удобное для пассажиров перемещение багажа, в том числе бесплатное пользование грузовыми тележками. Во всех помещениях и на всей территории узла установлены информационные табло. На въезде и выезде с Транспортного узла, а также из Бакинского международного автовокзального комплекса для водителей установлены специальные знаки.

Хостел на территории комплекса также был капитально отремонтирован и уже действует. Наряду с этим отель Baku Crossway Hotel на территории комплекса прошел ребрендинг, и тоже был отремонтирован и сдан в эксплуатацию. Начал функционировать и новый служебный центр Şəbəkə, куда пассажиры могут обратиться за справками, касающимися почтовых и финансовых операций. Посредством этого центра также можно подключиться к стационарной телефонной сети, переоформить номер телефона, получить е-подпись, купить авиабилеты, а также получить доступ к другим услугам. В целом через центр Şəbəkə гражданам доступно более 100 услуг.