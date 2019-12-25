Новое назначение в Кабинете министров
Назначен заведующий отделом промышленности и энергетики аппарата Кабинета Министров. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Али Асадов.
На эту должность назначен Эльшан Гаджизаде.
Назначен заведующий отделом промышленности и энергетики аппарата Кабинета Министров. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Али Асадов.
На эту должность назначен Эльшан Гаджизаде.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.