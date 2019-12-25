Новое назначение в Кабинете министров

Назначен заведующий отделом промышленности и энергетики аппарата Кабинета Министров. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Али Асадов.

На эту должность назначен Эльшан Гаджизаде.

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