В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна». Об этом заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью «Росбалту».

По словам Юрканса, «Новая волна», проходившая в Юрмале, была для города праздником, который «буквально кипел от гостей из России». Кроме того, благодаря конкурсу артисты нередко покупали в стране недвижимость.

«Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко, потому что разрешение на жительство теперь получить непросто», — пожаловался бывший министр. Он добавил, что туристы приезжают в страну до сих пор, однако культурный обмен между странами мог быть на более высоком уровне.

«Новая волна» — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. С 2002 по 2014 год проводился в латвийской Юрмале. С 2015 года конкурс проходит в Сочи.