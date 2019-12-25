В Турции скончался Айдын Баширов

В Турции скончался бывший глава Каспийского пароходства Айдын Баширов. Об этом сообщает Report со ссылкой на родственников покойного.

Согласно информации, Айдын Баширов скончался в Турции после продолжительной болезни.

Тело покойного будет доставлено в Баку сегодня. Похороны состоятся завтра.

Айдын Баширов родился в бакинском селе Гюздек в 1947 году. В 1994 году он был назначен на должность начальника Государственного каспийского морского пароходства.  Он проработал на этой должности до 22 октября 2013 года.

6479 просмотров