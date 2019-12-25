Прокурора-чеченца арестовали за крышевание азербайджанских бизнесменов

В интернете размещено обращение прокурорских работников Норильска на имя генпрокурора России Юрия Чайки с жалобами на Гутаева. По словам правоохранителей, Гутаев превратил прокуратуру в «бюро услуг» для чеченской общины Норильска, других выходцев из Северного Кавказа и просто состоятельных людей города.

В Норильске за коррупцию и превышение служебных полномочий арестован исполняющий обязанности прокурора города Хаваж Гутаев. Чеченца также обвиняют в крышевании бизнесменов с Кавказа и, в частности, из Азербайджана.

«На планерках он обсуждает, кому надо помочь, чем и как», — говорится в обращении.

По данным обращения, Гутаев помог таким образом владельцу торговых сетей "Провиант» и «Океан» Ширвану Гахиеву — выходцу из Азербайджана, бизнесмену — азербайджанцу Нураддину Агаеву, владельцу сети продукторых магазинов Геннадию Горбаню, другим крупным предпринимателям.

«По указанию Гутаева было отозвано заявление о приостановлении деятельности торгового дома «Галактика», эксплуатировавшегося с грубыми нарушениями норм пожарной безопасности.

На оперативном совещании в прокуратуре в октябре 2018 года Гутаев поручил своему помощнику возбудить уголовное дело в отношение работников противопожарного надзора», — говорится в обращении Юрия Чайки.

ТД «Галактика» принадлежит упомянутому выше Горбаню, который, в свою очередь, — партнер Ширвана Гахаева по владению ООО «Нордстрой». Нураддин Агаев — совладелец торговой сети «Океан», также принадлежащей Гахаеву.

В ноябре 2018 года Хаваж Гутаев отказался санкционировать проверку Роспотребнадзором «Океана», несмотря на то, что днем ранее согласовал эту проверку, о чем был извещен Агаев. Прокурорские работники считают, что таким образом Гутаев сначала «наехал» на Агаева, а потом получил от Агаева «откат».