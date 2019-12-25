Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 13:06

Есть в американской газете The Washington Post славная традиция- подсчитывать количество good things - хороших дел или позитивных новостей, как угодно - ровно по порядковому номеру уходящего года. В 2017-ом таких было 17, в 2018 - 18, ну и в этом, разумеется, 19. Редакция газеты во вступительном слове признается, что найти такое большое число позитива в 2019 году было исключительно трудно.

Кто бы спорил, всегда в бочке дегтя можно отыскать капельки меда. Однако проблема заключается в том, что эти добрые дела можно оценивать по-разному. И не только в зависимости от местоположения рецензента (если перефразировать героя российской культовой картины "Брат": "что для русского хорошо, то для американца - смерть"), но и с точки зрения здравого смысла. Вот и ваш покорный слуга нашел в этом списке, утвержденном редколлегией столичной американской газеты, несколько спорных моментов. Один из пунктов в списке гласит: "конституционная система США продемонстрировала свою гибкость". Кто бы сомневался! В прениях по вопросу об импичменте президента Трампа в Палате представителей Конгресса слово "конституция" упоминалась буквально в каждом выступлении. Особенно у демократов, политических оппонентов президента. Они говорили, порой переходя на крик, что Трамп поставил себя выше закона и выше конституции. Редколлегия The Washington Post, между тем, утверждает, что судьям в стране в 2019 году удавалось ограничивать действия исполнительной власти, в частности, невероятную способность президента утаивать секреты от публики. Неужели так и было? Как множество раз писала та же самая газета, президент Дональд Трамп утаил от нации все, что можно - от своих налоговых дел до свидетелей, которые могли бы рассказать Конгрессу о его неблаговидных помыслах в общении с украинским президентом Владимиром Зеленским. Это не конституционная система, а сам хозяин Белого дома проявил незаурядную гибкость, обломав и конституцию, и всю политическую систему под себя. Он открыто объявил, что видит своих политических противников "в гробу в белых тапках", и ничего ему за это не было и не будет. Если говорить по существу, он стал первым неподотчетным Конгрессу и нации президентом в истории Америки. Так что это "доброе дело" приходится из списка убрать. Идем дальше и переходим к международной политике. Газета похвалила Трампа за то, что он принял законы, которые помешали Китаю расправиться с демонстрантами в Гонконге, борющимися за демократию. В самом деле, под нажимом Конгресса Трамп принял законы, которые запрещают поставлять китайцам средства борьбы (слезоточивый газ и резиновые пули) против протестующих в Гонконге. Сделал это он против своей воли, ибо незадолго до этого обещал быть "вместе с председателем Си". Трамп понял: если бы он наложил вето на соответствующую антикитайскую резолюцию Конгресса, его бы обвинили в излишней мягкости по отношению к Пекину.

Я бы тут подчеркнул два момента. Во-первых, протестующих в Гонконге с большой натяжкой можно назвать "борцами за свободу". Как справедливо написал в haqqin.az один из моих коллег, это, скорее, "небольшие толпы хулиганствующей молодежи", чьи действия "больше смахивают на акты вандализма". Во-вторых, Трамп категорически не хочет подписаться под другим, более масштабным законом, который осудил бы действия Пекина. Речь идет о том, что китайские власти содержат в концлагерях более миллиона мусульман-уйгуров и тем самым грубейшим образом нарушают права человека. А между тем в защиту уйгуров выступили не только демократы, но и известные сенаторы из числа республиканцев, которые заступились за своего президента в деле по импичменту, но раскритиковали его за отказ подвергать критике Пекин. "Есть ощущение, что защита прав человека не является приоритетной во внешней политике данной администрации, - заявил, например, сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио. Впрочем, правозащитник из Трампа - как из известной субстанции пуля. В 2019-ом, подотчетном году он вызвал недовольство многих американцев своим нежеланием наказать Саудовскую Аравию за убийство в Турции известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, осмелившегося бросить вызов Эр-Рияду. А незадолго до Нового года Трамп блокировал - второй год подряд - обсуждение в Совете безопасности ООН грубых нарушений прав человека, происходящих на земле его нового приятеля и "отличного парня" Ким Чен Ына. Так что мы с полным правом убираем и это "хорошее дело" из списка влиятельной американской газеты.