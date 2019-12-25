В Баку будет пасмурно

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, ночью и утром туман, изморось, к вечеру дожди. Ожидаются восточный, юго-восточный ветра.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.