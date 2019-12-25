Новые назначения в МВД
В Министерстве внутренних дел произведены новые назначения, сообщает Report.
Согласно приказу министра внутренних дел Вилаята Эйвазова, начальник Отделения полиции Кюрдамирского района полковник Солтан Зейналов был освобожден с занимаемой должности и назначен начальником Управления полиции на железнодорожном транспорте.
Другим приказом министра начальник Управления полиции на железнодорожном транспорте Яшар Нуриев был назначен начальником Управления МВД по мобилизации и гражданской обороне.