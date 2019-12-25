В Донбассе начался обмен военнопленными

На линии соприкосновения в Донецкой области Украина и непризнанные республики Донбасса начали проводить «большой» обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщают ведущие российские СМИ.

Пленников обменивают по схеме «всех на всех».

Лидеры страны «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция и Германия) на парижской встрече в начале декабря договориль о том, что обмен пройдет до Нового года.

В списки на обмен с украинской стороны были включены пять бывших «беркутовцев», проходивших по делу о стрельбе по митингующим на Майдане. Их освобождение судом в Киеве привело к стихийному протесту украинцев.