В доме раввина на Хануку устроили резню

Неизвестный устроил резню во время празднования Хануки в доме раввина в пригороде Нью-Йорка. Об этом сообщает Sky News.

Мужчина с ножом атаковал пятерых евреев-хасидов, двое из них получили тяжелые травмы. В момент нападения в доме находились около 100 человек, а раввин зажигал свечу, пишет CNN.

Позднее полиция сообщила о задержании подозреваемого. «Позвольте мне прояснить: антисемитизм и фанатизм любого рода противоречат нашим ценностям (…), мы не потерпим подобных актов ненависти. Ваши действия не останутся безнаказанными», — заявил губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо.

На инцидент отреагировал президент Израиля Реувен Ривлин. «Антисемитизм — это не только еврейская проблема. Мы должны работать вместе, чтобы противостоять этому растущему злу», — написал он в Twitter.