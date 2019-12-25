В Баку исчезли Дед Мороз со Снегурочкой

Как известно, на протяжении уже нескольких лет новогодние персонажи могут осуществлять деятельность только на основании специальной лицензии.

В Азербайджане из года в год сокращается число желающих перевоплотиться на праздники в Деда Мороза и Снегурочку. До наступления Нового Года остались считанные дни, а в парках и улицах Баку практически невозможно встретить этих сказочных персонажей.

Haqqin.az обратился в Департамент торговли и услуг Исполнительной власти Баку с тем, чтобы узнать, сколько обращений за лицензией поступило в этом году. Оказалось, что таких обращений было всего пять.

«Четверо из обратившихся людей будут осуществлять деятельность у елок, установленных на Площади фонтанов, и еще один Дед мороз будет радовать детей в парке Ататюрка. К нам поступило всего пять обращений. Возможно, Деда Мороза и Снегурочку можно увидеть и на бакинском бульваре, но им лицензию выдает Управление приморского бульвара», - сказали в департаменте.

Но поиски Деда Мороза и Снегурочки на бакинском бульваре также не увенчались успехом. Хотя на протяжении всего бульвара установлено несколько новогодних елок, новогодних персонажей возле них нет.

«Детей развлекают другие сказочные персонажи типа Микки Мауса, Маши и Медведя и др. Возможно, к 31 декабря появятся и Дед Мороз со Снегурочкой. Но пока их нет», - рассказывает один из работников, следящих за чистотой на бульваре.

По всей видимости, перевоплощаться в Дед Мороза и Снегурочку в Баку уже не выгодно. Раньше основной доход от этой деятельности был связан с памятными фотографиями. Были специальные фотографы, которые снимали людей возле сказочных персонажей. Но технологический прогресс привел к тому, что у каждого в телефоне есть хорошая камера и платить профессиональному фотографу хотят немногие.

Что касается стоимости лицензий, то она составляет 60 манатов и остается неизменной уже много лет. Требования к Дедам Морозам и Снегурочкам тоже не очень строгие, от них требуют лишь справку о здоровье.