Взрыв на военном параде в Йемене

Взрыв прогремел на военном параде в йеменской провинции эд-Далиа, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Погибшие и раненые были найдены при взрыве, поразившем военный парад в йеменской провинции эд-Далиа", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

В свою очередь, источник в провинции сообщил РИА Новости, что причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой беспилотник. По его словам, он взорвался над трибуной, где проходил военный парад на стадионе ас-Сумуд в городе эд-Далиа.