Митинг оппозиции в Минске

Белорусские оппозиционеры опять проводят в Минске акцию против интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Протест получился немногочисленным, отмечают СМИ.

В центре города на Октябрьской площади присутствуют несколько десятков активистов, милиционеры сходу пока не мешают.

Оппозиция хочет, чтобы правительство Беларуси опубликовало 31 «дорожную карту» по интеграции. «Мы будем требовать, чтобы власти рассекретили свои переговоры», — сказал один из лидеров протестующих Вячеслав Сивчик.

Москва и Минск провели ряд переговоров по поводу интеграции, но некоторые вопросы остаются неурегулированными.