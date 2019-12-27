Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан между правительствами двух стран была достигнута договоренность о расширении торгово-экономических отношений.

- В дни визита президента Украины Владимира Зеленского в Баку состоялось открытие «Торгового дома Украина». Какие цели были поставлены перед новой структурой, которую вы возглавили?

- Весомая роль Азербайджана в локации Каспийско-Черноморского региона создает предпосылки для рационального стратегического партнерства Азербайджана и Украины, в том числе и в торгово-экономической сфере. Идея создания Торгового дома Украины в Азербайджане, как и Торгового дома Азербайджана в Украине была инициирована в июле 2016 года президентами Украины и Азербайджана.

Как известно, в прошлом году в Киеве был открыт Торговый дом Азербайджана. Практическим результатом переговорных процессов явилось открытие «Торгового Дома Украина» в Азербайджане во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджанскую Республику в декабре 2019 года. Торговые дома как Азербайджана в Украине, так и Украины в Азербайджане призваны наращивать и способствовать диверсификации взаимного торгового оборота между двумя странами.

Благодаря деятельности Торгового дома Украины в ближайшие годы планируется увеличить торговый оборот в интервале 10-15%. Сегодня в Торговом доме Украины работают профессиональные аудиторы, юристы и бухгалтеры. Торговый дом Украины в настоящее время ведет поиск потенциальных бизнес-партнеров, поставщиков, дистрибьюторов, франчайзинговых сетей, осуществляет проверку и рейтинговую оценку юридических лиц и компаний, занимается подготовкой заключения контрактов и договоров. Под эгидой «Торгового Дома Украина» функционирует сеть магазинов украинских товаров и ресторанов украинской кухни.

Между тем реализуется новый масштабный проект – Интегральный логистический центр «Guzdek Terminal». Это современный комплекс по транспортировке и хранению промышленных товаров и продуктов питания, расположенный на пересечении крупнейших международных логистических артерий Азербайджана - в поселке Гюздек, локационно граничащем с такими крупными городами как Баку и Сумгаит и железнодорожной станцией в Хырдалане. Новый комплекс позволит обеспечить ультрасовременное технологическое хранение промышленных товаров и продуктов питания, их отгрузку и транспортировку как из Азербайджана в Украину, так и в обратном направлении. Промышленно-производственная площадь комплекса составляет 3 гектара, складов – 15 тыс. кв. метров.

Мы готовы помочь бизнесу для вхождения на рынок как инфраструктурно, так и юридически. Для предпринимателей это площадка, где товар никогда не пропадет и юридически защищен. Все это будет способствовать развитию бизнеса.

- Какие вопросы следует решить для наращивания товарооборота?

- Сегодня по большей части экспорт Азербайджана состоит из поставок энергоресурсов, а Украины – из продуктов питания. Основные проблемы на пути наращивания товарооборота связаны с дорогой логистикой поставок. Президент Ильхам Алиев и президент Владимир Зеленский в этой связи на встрече в Баку обсуждали возможности улучшения и упрощения логистической составляющей. Достигнутые соглашения позволят значительно повысить и диверсифицировать товарооборот между двумя странами. Кроме того, надо увеличивать экспортный потенциал, наращивать производственную базу. Бизнес должен налаживать контакты, а мы как Торговый дом будем способствовать налаживанию взаимных контактов.

- Каким статьям в структуре товарооборота будет уделяться особое внимание?

- Начинать надо с сельхозпродукции. За последние годы в Азербайджане и Украине произошли серьезные подвижки в сфере переработки сельхозпродукции. Азербайджан сегодня обеспечивает внутренние потребности и может экспортировать готовую продукцию.

- Каковы перспективы между странами в сфере туризма?

- Есть серьезный потенциал в сфере туризма. Трускавец и Моршин – излюбленные места отдыха азербайджанцев. Но украинского потока туристов в Азербайджан не наблюдается. В этом отношении есть над чем работать. Каждый турист - потребитель конечной продукции и рост туристического потока серьезно сказывается на товарообороте. Как бизнесмен хотел бы отметить, что мы сегодня ведем серьезную работу по налаживанию отдыха туристов в одном из живописных уголков Азербайджана – городе Губа. Пока реализован первый проект – введен в эксплуатацию гостиничный комплекс «Шахдаг Губа». В ближайшие дни будет введен в эксплуатацию второй корпус отеля, что позволит принимать больше туристов, причем это совпадает по времени с новогодней концертной программой в отеле.

В целом отметить, что инвестиции в сферу туризма - это длинные, то есть долговременные деньги. Президент Ильхам Алиев поставил задачу развивать туризм, вывел эту отрасль в список приоритетных направлений экономического развития страны. Это серьезная сфера, где должно учитываться все до мелочей. В Азербайджане есть что показать туристу – исторические достопримечательности, морские и высокогорные курорты, живописные ландшафты , не говоря уже о высоком уровне гастрономии. Для украинского туриста это доступный рынок как по качеству, так и в стоимостном выражении.

Кроме того, нас многое связывает еще со времен бывшего Союза. В Азербайджане есть русскоязычное население, что также увеличивает базовый потенциал для принятия большого потока туристов из Украины. На открытии «Торгового дома Украина», где присутствовали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий, мы говорили о том, что надо формировать турпакеты на уровне all inclusive, включая билеты, питание, проживание, чтобы турист знал свой бюджет. И тогда мы получим большой поток туристов из Украины и вообще из стран СНГ.

- Что можно сказать о взаимных инвестициях двух стран?

- На бизнес-форуме с участием глав государств отмечалось, что Украина ждет инвестиции из Азербайджана… Президенты Ильхам Алиев и Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Баку дали четкий сигнал бизнесу. Само участие глав государств в этом масштабном мероприятии - это четкий посыл бизнес-кругам обеих стран. До последнего времени на таком уровне задачи еще не ставились, не было такой государственной поддержки. Думаю, через год-два мы увидим серьезные результаты.

Уже в середине января наступающего года планируется провести заседание азербайджано-украинской межправкомиссии. А на форум в Баку прибыли представители почти 90 украинских компаний. Такую большую делегацию Украина давно не отправляла. Причем 40 компаний практически остались в Азербайджане. Четыре дня мы плодотворно поработали с ее представителями, получили очень интересные предложения, в частности, в производственной сфере.

Украинцы и мы хорошо понимаем друг друга, потому что есть общность культур, ментальности, которые способствуют укреплению связей. Для бизнеса открылось много возможностей. И азербайджанский бизнес очень заинтересован в развитии двусторонних отношений, поскольку договорно-правовая база позволяет быть на шаг впереди других площадок.

В частности, заключен договор между Запорожским трансформаторным заводом и «Азерэнержи». Налаживается сотрудничество в сфере железных дорог, украинские предприятия участвуют в азербайджанских тендерах и наоборот. Есть много других проектов, где началось плодотворное сотрудничество. В этом отношении «Торговый дом Украина» способствует проведению эффективных бизнес-операций, оказывает экономическую и юридическую поддержку предпринимательству.

Кроме экономических бизнес-проектов, под эгидой Торгового дома Украины реализуются и совместные социально-экономические проекты, способствующие расширению двусторонних деловых и, главное, культурных связи между Азербайджаном и Украиной, сближению народов двух стран.