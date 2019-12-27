Во сколько обойдется азербайджанцам новогодний стол

Еще с советских времен новогоднее меню азербайджанской семьи из четырех человек в основном состояло из закусок, пары-тройки салатов, двух-трех горячих блюд, десерта, фруктов, в разумных количествах алкогольных и безалкогольных напитков.

В канун Нового года haqqin.az традиционно составляет примерную «смету расходов» на праздничный стол из расчета нынешних цен на продукты в маркетах и на рынках Баку.

Последний мониторинг цен на продуктовом рынке показал, что ингредиенты столичного салата, винегрета и сельди под шубой (250 грамм на каждого человека), которые давно стали просто обязательными в праздничном меню, обойдутся в 44-45 манатов. За скоромные сырный набор и колбасное ассорти, а также соленья, свежую зелень, огурцы и помидоры придется заплатить 37-38 манатов.

Из горячих блюд прежде все, конечно же, всеми любимый в Азербайджане плов. Если исходить из расчета: один кг телятины -15 манатов, рис, четыре вида сухофруктов по двести граммов -18 манатов, то на плов надо будет потратить, примерно 33 маната. Кроме плова, принято у нас подавать к столу запеченную в духовке рыбу, а это еще 11-12 манатов. Таким образом горячее будет стоить средней бакинской семье порядка 44-45 манатов.

Ну и какой же праздник без десерта из орешков, фисташек, изюма, торта, фруктов и коробочки конфет, а значит, надо приплюсовать к расходам еще минимум 30 манатов.

Напитки: король новогоднего стола - полусухое шампанское, водка - 0,5 л, соки, минеральная вода – итого 25-25 манатов.

Таким образом, праздничные яства и напитки на четырех человек обойдутся в 180-185 манатов. Ну а вообще-то рассчитывайте минимум на 200 - цены перед Новым годом наверняка подскочат...