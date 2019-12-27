Путин: Крымский мост способен простоять века

Крымский мост был построен по самым современным технологиям, а при правильном обслуживании сооружение может простоять несколько веков, считает президент РФ Владимир Путин. Такой комментарий Владимир Путин дал в воскресной программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и он может и веками будет стоять, конечно»,— сказал глава государства (цитата по ТАСС). Президент указал, что при строительстве моста применялись самые современные технологии.

Напомним, 23 декабря, по Крымскому мосту открыли железнодорожное сообщение. В тот день президент Владимир Путин на рельсовом автобусе проехал по мосту из Керчи в Тамань. Строительство моста было завершено в мае 2018 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд руб.